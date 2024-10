Londrina promove Dia D de combate ao câncer no dia 19 de outubro

Londrina realiza Dia D de combate ao câncer no dia 19 de outubro. O evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde vai marcar o Outubro Rosa, mês de conscientização contra o câncer de mama e câncer de colo de útero.





Ao todo, 13 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), em todas as regiões, vão ficar abertas no dia 19, das 8h às 14h. Durante a ação será realizada a coleta do exame preventivo e avaliação das mamas.

Após avaliação, a mamografia será agendada para os casos que apresentarem a necessidade da realização do exame.







As pessoas interessadas já podem se inscrever através do link, especialmente criado para a ação, que está disponível no portal da Prefeitura de Londrina . Quem tiver dificuldade em acessar a Internet pode fazer o agendamento presencialmente.



Na zona rural, as mulheres interessadas devem procurar a UBS Lerroville (Zona Sul). A instituição vai estar aberta e o agendamento vai ser realizado apenas de forna presencial.







No total, serão disponibilizadas 1.287 vagas no Dia D de combate ao câncer de mama.





