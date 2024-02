Londrina: rua Constantino Pialarissi será duplicada até a avenida Gil de Abreu e Souza

Hoje a maior parte de estrada de terra, o trecho de aproximadamente dois quilômetros que vai da rua Constantino Pialarissi, ao lado da reitoria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), até o começo da avenida Gil de Abreu e Souza será duplicado e asfaltado. O investimento é alto e beira o valor da construção da trincheira da avenida Leste-Oeste, cerca de R$ 32,2 milhões.





O montante é proveniente de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, por meio da Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), e também dinheiro do Fundo Municipal de Saneamento Básico. Cerca de R$ 13 milhões da obra serão para pagar apenas os serviços relacionados a redes de galeria. A licitação para contratar uma terceirizada para assumir as intervenções já foi publicada.

As propostas poderão ser apresentadas até o dia 23 de fevereiro. Vence quem inscrever a menor oferta em relação ao teto de gasto da prefeitura. O prazo para execução das novas pistas é de dez meses. ''Essa obra vai dar um alívio para o trânsito na zona sul, uma região que hoje é densamente povoada, com muitos condomínios'', constatou o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa.





Atualmente, quem está na região dos condomínios, por exemplo, só consegue ter acesso a outras localidades das zonas sul e oeste em trajeto com asfalto pela rodovia Mábio Gonçalves Palhano. ''Essa duplicação será um vetor de desenvolvimento, porque vai atrair novos investimentos. Vai interligar a rotatória (da marginal da PR-445), embaixo do pontilhão, até no Royal Golf, com canteiro central mais largo, boas pistas'', destacou.





