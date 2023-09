Londrina: Sala da Mulher Empreendedora abre vagas para consultoria financeira

A SMPM (Secretaria Municipal de Política para as Mulheres), em parceria com o Sebrae-PR ( Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), por meio da Sala da Mulher Empreendedora, abriu cinco vagas para consultoria financeira individualizada. A atividade é gratuita e voltada a mulheres acima de 18 anos Londrina e distritos que já são empreendedoras ou pretendem iniciar um negócio. A consultoria acontecerá nesta quinta-feira (28), a partir das 13h, na sede da Sala da Mulher Empreendedora (Rua Valparaíso s/n, esquina com a avenida Higienópolis).





As interessadas devem se inscrever pelo WhatsApp (43) 99945-0056. Por ser individualizada, a consultoria terá duração de 1 hora por pessoa e será conduzida pelo consultor financeiro do Sebrae, Rui Sergio Rodrigues. A ação faz parte do Programa de Capacitação da SMPM.

Publicidade

Publicidade





De acordo com a gerente do COM (Centro de Oficinas para as Mulheres) da SMPM e agente da sala da Mulher Empreendedora, Carina Souza, a consultoria individual tem tido grande procura pelas empreendedoras atendidas pela secretaria. “A consultoria individual tem sido muito importante para garantir o sucesso de cada negócio, por definir público-alvo e alinhar o planejamento estratégico com o gerenciamento de metas, de acordo com as necessidades específicas de cada empreendimento”, ressaltou.

Entre os tópicos que serão abordados na consultoria financeira estão: diagnóstico operacional econômico e financeiro; implantação e controle de indicadores econômicos e financeiros; análise de performance financeira, incluindo fluxo de caixas, indicadores de liquidez e endividamento, ciclo operacional e ciclo financeiro; análise de performance econômica, abrangendo indicadores de lucratividade e rentabilidade, bem como a relação entre lucratividade e rentabilidade.





Sobre a sala – A sala da Mulher empreendedora foi inaugurada em Londrina no dia 14 de agosto, através de uma parceria entre a SMPM e o Sebrae/PR. O objetivo é fomentar o empreendedorismo feminino e a autonomia financeira da mulher, ofertando serviços de apoio, orientação, consultoria e treinamento para mulheres empreendedoras para que elas formalizem e desenvolva seus negócios. Os serviços são ministrados por equipes técnica e consultores do Sebrae/PR.