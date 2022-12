Londrina tem Alice e Miguel como os nomes mais registrados em 2022

O ranking dos nomes mais registrados em 2022 segue a tendência dos últimos anos, com nomes simples e curtos na preferência dos pais londrinenses.





Na lista geral de ambos os registros, considerando o quantitativo de nomes masculinos e femininos, Alice foi o mais escolhido pelos pais, com 108 registros. Já Miguel permanece sendo o nome masculino mais escolhido pelo segundo ano consecutivo, com 97 registros.

Publicidade

Publicidade





Eles são seguidos por Helena, com 90 registros, e Arthur, com 81. Nomes que também apareciam no topo da lista no ano anterior.







Miguel é o nome que a contadora Rafaelly Costa já pensava desde criança em dar para seu filho.

Publicidade





“Sou católica e meu esposo, Rodrigo Ortega Costa, também. Somos muito devotos a São Miguel Arcanjo e no ano passado participamos da Quaresma de São Miguel, em que ficamos 40 dias rezando o terço e o rosário às 4 horas da madrugada para pedir graças, e foi em seguida que engravidei de nosso menino.”





O casal ja tinha a filha Mariana, de 4 anos. “Foi o nosso primeiro menininho. Quando soube que estava entre os nomes mais registrados de menino, eu não sei se nos outros casos a escolha foi por devoção ou por achar o nome bonito, mas fiquei feliz. Quando ele atingir a idade escolar possivelmente terá vários coleguinhas com o mesmo nome. Nós participamos da igreja na Paróquia Coração de Maria e lá temos uma pastoral muito grande. Já é o terceiro Miguel da turminha. Isso é muito bacana”, declarou.

Publicidade





Já a advogada Ellen Nascimento, mãe de gêmeas, optou também por dois nomes que estão entre os mais escolhidos: Alice e Helena.





“Helena era o nome de minha avó e de Alice a gente sempre gostou, tanto eu quanto meu marido. A avó dele tinha irmãs que se chamavam Alice e Helena. A gente fez uma lista de nomes e foi por eliminatória. No final a gente chegou no nome Alice, mas no início da gravidez já tinha escolhido o nome Helena. As duas nasceram em julho e quando descobri que esses nomes constam como os mais registrados em Londrina e no Brasil também achei legal”, contou a esposa do engenheiro Hugo Cobianchi.

Publicidade





Essas crianças foram registradas pela fotógrafa Giovana Vitória Pitori, que atua na área há seis anos e há três começou a retratar recém-nascidos.





“Alguns escolhem pelo significado, mas a maioria é porque acha o nome bonito”, conta. Ela também aponta alguns nomes diferentes de bebês que fotografou este ano.





“A gente fez uma sessão de um bebê que era Joshua. Tem uma que a gente fez e se chama Avadora. Também fotografei bebês chamados Castiel, Ayra, Zayra e Ayla.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.