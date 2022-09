Londrina terá nova estação meteorológica a partir desta terça

Londrina terá uma nova estação meteorológica a partir desta terça-feira (27). Produtores ligados à SRP (Sociedade Rural do Paraná) e membros do Cocriago terão acesso a dados meteorológicos por meio da estação, que está sendo instalada no hub do parque SRP Valley.







A estação agro meteorológica oferecerá informações, como histórico climático local e a previsão para as próximas horas, visualizando uma janela de melhor momento de plantio ou tratos culturais, por exemplo.



O presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Janene El Kadre, lembra que o propósito do Parque Tecnológico SRP Valley, abrigado dentro do Parque Ney Braga, é justamente promover a inovação por meio de iniciativas baseadas em trabalhos colaborativos entre empresas, startups, investidores, produtores e mentores com foco em solucionar desafios e atender as necessidades do agronegócio. “A estação agro meteorológica é um serviço aberto e gratuito que atende uma de nossas missões, que é contribuir com o desenvolvimento do setor de forma sustentável”.



De acordo com George Hiraiwa, head de relações institucionais do Cocriagro, a instalação da estação no hub demonstra a importância da adoção de novas tecnologias aos membros do ecossistema. “Os dados são abertos e podem ser baixados em um app no celular por qualquer interessado”, explica.



A estação agro meteorológica Saraccure é totalmente autônoma e projetada para operar no meio rural, oferecendo aos produtores maior precisão e eficiência na irrigação, na pulverização e no entendimento das condições climáticas de sua propriedade.



Para o diretor de Inovação da SRP, Renan Salvador, o processo de inovação está permitindo que o agronegócio apresente mais opções de tecnologias que beneficiam tanto os produtores e empresários, quanto os consumidores finais. “A utilização de novas tecnologias no agronegócio é caminho sem volta e por isso essa parceria é essencial para continuarmos a oferecer as melhores ferramentas do mercado para que o produtor possa melhorar sua eficiência em campo e ter maior rentabilidade”, ressalta.



O lançamento da estação meteorológica faz parte da agenda do InTech 2022, evento promovido pela Integrada Cooperativa Agroindustrial, nos dias 26 e 27. A cooperativa também inaugura no Cocriagro, no primeiro dia do evento, a sala do Conexão Integrada, programa de inovação aberta lançado em 2019, onde são testadas as soluções inovadoras de startups de todo o país.