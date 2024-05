Londrina: Cineclube da Vila Cultural Alma Brasil exibe “Um Cão Andaluz” e “A Idade do Ouro” nesta quinta (9)

Nesta quinta-feira (9), o Cineclube Alma realizará mais uma sessão na Vila Cultural, localizada na rua Argentina, 693, Vila Brasil. A partir das 19h30, serão exibidos dois filmes: "Um Cão Andaluz” (1929), com 16 minutos de duração, e “A Idade do Ouro” (1930), de 60 minutos. A entrada é gratuita.





"O diretos dos filmes que serão exigidos, Luís Buñuel se juntou com o artista Salvador Dalí em “Um Cão Andaluz” para levar o movimento do surrealismo para o cinema. Eles conseguiram fazer a representação da subjetividade do interior, da imaginação de um personagem, de algo que até então não tinha acontecido tão evidentemente”, contou o coordenador do Cineclube Alma Brasil, Yan Maran.

O projeto é dividido em quatro ciclos. O segundo ciclo, que é o atual, tem como tema as vanguardas.

“As vanguardas são essas primeiras escolas de cinema, esses primeiros movimentos cinematográficos que tiveram influência e caracterizaram determinados grupos de artistas e determinados pensamentos estéticos”, apontou Maran.







Depois da sessão, o coordenador do Cineclube Alma, Yan Maran, e o professor José Abílio Perez Júnior conversam sobre o filme, trazendo os estudos dos dois e paralelos com os outros filmes exibidos no Cineclube. O público também pode participar da conversa compartilhando suas opiniões





As sessões do Cineclube Alma são realizadas nas quintas-feiras. As informações sobre as atividades do projeto são divulgadas no perfil do Instagram do projeto.