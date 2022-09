Prefeitura espera a chuva passar para ativar terminal provisório do Acapulco

A reconstrução do terminal do Acapulco, na zona sul de Londrina, começou há pouco mais de um mês e os passageiros ainda aguardam a transferência para a estrutura provisória. O terminal temporário já está pronto e foi montado na avenida Chepli Tanus Daher, entre as ruas Maria Vidal da Silva e a Joana de Lourdes Nardo Gomes, totalizando cerca de 250 de extensão. Na via foram instalados diversos pontos de ônibus, banheiros e guarita, além de placas já indicando as linhas do transporte coletivo.





O consórcio que venceu a licitação - no valor de R$ 16,6 milhões - colocou grades isolando a área do terminal provisório que, por enquanto, segue liberada para os demais veículos, e esticou lonas nos pilares do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). “Sabemos que é por um tempo determinado que vamos ter que ficar neste outro espaço, mas em dia de chuva vai ser complicado. Tem trechos entre os pontos que não têm cobertura”, constatou a dona de casa Maria Geralda Caldas. Serão 11 meses de intervenções.



O Núcleo de Comunicação da prefeitura informou que a mudança deve acontecer após o período chuvoso. A maior possibilidade é na semana que vem. Nesta semana, por exemplo, a previsão é de chuva até sexta-feira (30), segundo o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná). A transferência, inicialmente, estava programada para quinta-feira (22) passada, porém, foi adiada por conta das chuvas.