1ª Feira Flua Cultura será neste sábado (11) com música, gastronomia e presentes em Londrina

A palavra fluir denota resultado, aquilo que segue e tem um movimento harmonioso. Pois é nesse sentido que Coletivo Flua Cultura anuncia a 1ª edição da feira que leva o mesmo nome, neste sábado (11), véspera de Dia das Mães, no gramado da Funcart, a partir das 15 horas.





A proposta tem como principais objetivos valorizar os artistas locais, assim como a população - ávida por arte e eventos gratuitos em locais acessíveis e seguros. Com uma programação dinâmica e que irá até as 20 horas.

Estão programadas oficinas e a comercialização de artigos como bordados, cerâmicas artesanais, óleos essenciais, gravuras, quadros, peças de couro, cosméticos naturais, discos de vinil, chás naturais, cafés especiais e acessórios de moda.





Para receber o público, uma estrutura diferenciada será montada para garantir conforto, sombra e bem-estar. Uma das atrações da Feira Flua Cultura é a realização da Oficina de Jardim Regenerativo, às 16 horas, com a arquiteta Laura Gil, da Embaúba Paisagismo, e o resultado do trabalho, ficará de presente para o espaço da Funcart.





Para as crianças, O Primavera Jataí irá oferecer a oficina brincante com um Circo de Bambu. Será desde o início da feira com atividades de recreação para os pequenos visitantes. A programação ainda inclui, às 17 horas, a apresentação com o duo de voz e violão Doces Trópicos, formado por Mariana Sella e Danilo Souza. O encerramento musical será da cantora Gisele Almeida que irá apresentar canções de Djavan em um palco montado e iluminado especialmente para a ocasião.





