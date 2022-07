Londrina: mortes em acidentes de trânsito caem 20% em 2022

O número de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito apresentou redução em Londrina durante o primeiro semestre deste ano. Foram 28 mortes, ante 34 registradas entre janeiro e junho de 2021. A diminuição da letalidade foi ainda mais acentuada entre pedestres e motociclistas, que figuram entre as vítimas mais vulneráveis da dinâmica viária nos centros urbanos de todo o país.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





No caso dos pedestres, os episódios fatais caíram quase pela metade, de 11 para seis – uma redução de 45,45%. Já entre os motoristas ou passageiros de motocicletas a queda foi de 20%, passando de 15 para 12. Também nos primeiros seis meses de 2022, a cidade permaneceu 13 dias consecutivos, entre 20 de fevereiro e 4 de março, sem qualquer sinistro com morte nas ruas e avenidas.

Continua depois da publicidade





Divulgado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) nesta segunda-feira (18), o boletim estatístico aponta ainda retração na quantidade de ocorrências e de vítimas. O índice de acidentes encolheu de 1.463 para 1.362 entre um ano e outro (-6,90%), enquanto o de pessoas envolvidas (vítimas) variou de 1.704 para 1.684 (-1,17%).





A faixa etária que mais concentrou mortes foi a das pessoas entre 18 e 30 anos, com 11 registros, seguida da do grupo de 31 a 59 anos, com 10 casos (contra 17 em 2021). Foram 4 óbitos de idosos (acima de 60 anos), todos por atropelamento, no ano anterior, nos primeiros seis meses do ano, 7 idosos perderam a vida.





Com quatro mortes, o trecho urbano da BR-369 aparece como a via mais violenta. Na segunda posição vem a PR-445, com duas. No trecho urbano do município, não houve registro de mortes nas avenidas Saul Elkind, Francisco Gabriel Arruda e Tiradentes.

Continua depois da publicidade