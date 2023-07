Londrina: trânsito na região da Leste-Oeste tem novas alterações devido às obras do viaduto

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informa que, a partir deste sábado (8), novas mudanças começaram a ser implantadas na estrutura de tráfego na região da Avenida Leste-Oeste, na área central de Londrina. As alterações são necessárias para dar sequência às obras de construção do viaduto no encontro da Leste-Oeste com a Rio Branco.





As modificações incluem inversão de sentido em uma quadra da rua João Pessoa, entre a rua Porto Alegre e a avenida Leste-Oeste. O trecho, que atualmente funciona em direção à rua Quintino Bocaiúva, receberá o fluxo no rumo oposto, com destino à região das obras.



Outra intervenção a ser realizada é o bloqueio da rua Recife, até então utilizada para o retorno à avenida Leste-Oeste. Devido à interdição na altura do cruzamento com a via que receberá o viaduto, o trânsito no local ficará restrito apenas a veículos de moradores, que deverão acessar e deixar o trecho pela Rua Porto Alegre.





De acordo com informações da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), a previsão inicial é que os trabalhos no encontro da rua Recife com a Leste-Oeste durem pelo menos um mês. Assim, a expectativa é que a mudança de sentido na rua João Pessoa permaneça pelos próximos 30 dias.





Nesse período, agentes municipais irão monitorar o tráfego em todo o entorno para verificar a necessidade de outras intervenções. A CMTU orienta aos condutores que estejam atentos à nova sinalização e que reduzam a velocidade ao passar pela área. Denúncias de infrações de trânsito, cometidas no local das alterações e em outras partes da cidade, podem ser registradas pelo telefone (43) 3379-7607.





Confira as mudanças: