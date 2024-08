'Longlegs': Nicholas Cage é a face do mal em filme que estreia em Londrina

Conforme desvenda pistas, Harker se vê confrontada com uma conexão pessoal inesperada com o assassino.

A narrativa segue a agente do FBI, Lee Harker (Maika Monroe), que é convocada para reabrir um caso arquivado de um serial killer em uma cidade tranquila.

No Edifício América

No dia 12 de outubro

As salas de cinema de Londrina recebem novas estreias nesta semana, trazendo uma variedade de filmes para diferentes públicos.

Entre as opções, estão produções nacionais e internacionais, incluindo dramas, comédias, animações e filmes de ação. Veja:

Com um talento excepcional para a culinária, Nonato conseguiu conquistar os criminosos na hierarquia da cadeia onde cumpre sua pena.

Um dos anti-heróis mais amados do cinema nacional, Raimundo Nonato (João Miguel), está de volta em Estômago 2: O Poderoso Chef, 16 anos após o lançamento do primeiro filme.





ESTREIA/TERROR





A CAÇA





Direção: Louis Lagayette.





Elenco: Lily Banda, Alec Newman, Raj Bajaj.





O filme apresenta uma narrativa intensa e angustiante, onde a esperança se transforma rapidamente em desespero.





A jovem Wael (Lily Banda) arrisca tudo ao atravessar o perigoso Mar Mediterrâneo com um grupo de refugiados para escapar da devastação da guerra civil em seu país.





No entanto, o destino parece brincar com esse grupo quando o motor do barco falha, deixando-os à deriva até serem resgatados por um iate luxuoso ocupado por alguns europeus abastados.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 17h40, 19h50.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 21h00.





