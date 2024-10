Luiza Brunet vem a Londrina para participar de evento sobre empreendedorismo

A empresária, atriz, modelo e ativista Luiza Brunet estará em Londrina, no próximo sábado (5), para participar do evento “Empreendedorismo Feminino & Autonomia Financeira", no Centro de Eventos do Shopping Aurora, a partir das 14h.





“A autonomia financeira é muito importante para a mulher e a relação entre e independência feminina, que é o maior passaporte que a mulher pode ter, porque isso dá a ela uma condição de superioridade, no sentido de que ela pode escolher, inclusive os parceiros, elas podem sair de relacionamentos abusivos, porque elas não dependem economicamente dos seus parceiros”, afirma Luiza que estará no evento para um bate-apo com outras mulheres empreendedoras.

Luiza falará de sua trajetória, de como começou a trabalhar cedo para adquirir independência financeira, para ela, um fator que rege a autonomia em outros setores da vida.





“Vou falar sobre como comecei a empreender, sobre a importância da mulher na sociedade, o que ela representa na economia e como é importante o papel dela nos lugares de poder. Vou falar também sobre qualificações de mulheres em plataformas como o Sebrae”, explica.

Luiza Brunet destaca a importância de empresas que criam condições para a mulher trabalhar de maneira confortável e com segurança.





“O empreendedorismo feminino é fundamental. A roda que move a economia no mundo são mulheres que trabalham em setores diferentes, desde da cuidadora até como CEO de uma empresa. Existe espaço, mas precisa de qualificação para essas mulheres, justamente com empresas que promovam, por exemplo, um local onde a mulher possa trabalhar com tranquilidade, possa amamentar o seu filho, que tenha uma creche da empresa, uma empresa que fomente o empreendedorismo feminino e reconheça que a mulher é diferente do homem e que ela precisa ter um espaço, que tenha saúde física e mental.”





Uma das estratégias para isso é implantar na empresa o que Luiza chama de ouvidoria ativa. “Uma ouvidoria onde ela pode contar sobre as dores que ela esteja passando dentro de casa, no trabalho. A ouvidoria é realmente importante, uma ouvidoria ativa, para que ela possa que está sofrendo violência moral e sexual no trabalho, ou que esteja sofrendo violência em casa, por isso que ela não está indo trabalhar. É ter essa compreensão maior do que a mulher passa na sociedade como um todo”, ressalta.





