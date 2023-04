Maiara & Maraísa e Guilherme & Benuto voltam a agitar o palco da ExpoLondrina

A dupla Maiara & Maraísa já domina o palco da ExpoLondrina, mas, desta vez, elas vão se apresentar ainda mais perto do público, já que o palco ficou mais baixo, possibilitando maior proximidade.





A apresentação das sertanejas, na quarta-feira (12), promete, porque foi uma das mais comentadas e repercutidas da edição 2022.

No mesmo dia, sobem ao palco a dupla Guilherme & Benuto e será realizada a abertura do Rodeio. Os ingressos para os shows estão disponíveis no site www.totalacesso.com, na bilheteria do Parque Ney Braga e na Loja 202 do Boulevard Londrina Shopping.





Neste ano, Maiara & Maraísa vêm com um novo DVD e outros novos EPs para agitar o público. Em 2022, as irmãs lançaram “Identidade”, ao vivo em São Paulo, além de outros quatro EPs. Ao todo, são cinco DVDs e quase dez anos de carreira.

Também irão tocar os maiores sucessos da carreira. No ano passado, as meninas surpreenderam e emocionaram a plateia com uma projeção da cantora Marília Mendonça cantando junto com elas.





Todo mundo foi às lágrimas. E se elas repetirem o sucesso do ano passado, no ano que vem voltam com mais novidades ainda, já que está previsto em março de 2024 o projeto Maiara & Maraísa em Alto Mar.

Já Guilherme & Benuto também voltam à ExpoLondrina, mas, desta vez, num palco maior. Em 2022, os dois se apresentaram na Villa Gastronômica e, agora, tocam no palco principal.





Os dois tem trabalhado bastante e o resultado tem aparecido: recentemente, foram convidados para uma participação especial no DVD de Paulo & Nathan e lançaram um single com a dupla Diego & Arnaldo.

Guilherme & Benuto tem quatro músicas no Top-50 das músicas mais tocadas no streaming no Brasil. E volta a Londrina com um novo DVD e novos hits para dividir com o público.





Programação de shows da ExpoLondrina 2023:

12/04 - Guilherme & Benuto + Maiara & Maraisa + Abertura Rodeio

13/04 - João Gomes + Gustavo Mioto + Ícaro & Gilmar

14/04 - Jorge & Mateus + Léo & Raphael Gravação do DVD

15/04 - Luan Santana + Simone Mendes + Dennis

16/04 - Sunset Gusttavo Lima + Final Rodeio