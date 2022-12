Mais de 51 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto de Londrina neste final de ano

A CCR Aeroportos, empresa que administra o Aeroporto de Londrina, prevê uma intensa movimentação de passageiros entre os dias 15 de dezembro de 2022 e 06 de janeiro de 2023, quando cerca de 51.494 pessoas devem circular pelo aeroporto.





A estimativa é de que o aeroporto opere 504 voos entre pousos e decolagens. O pico de maior movimentação está previsto para acontecer no dia 6 de janeiro, quando cerca de 3.059 pessoas devem passar pelo aeroporto, um aumento de 62% na movimentação média diária.

Tradicionalmente, a cidade oferece uma programação especial nas festas de fim de ano, aos moradores e para quem visita a cidade neste período, com decoração de Natal, opções gastronômicas, e comemorações de réveillon.





“Londrina é a segunda cidade mais populosa do Paraná e é considerada uma importante região para o desenvolvimento econômico regional e nacional, representando um importante papel para toda a região do estado, fazendo com que diversas pessoas optem por passar suas festividades na cidade”, comenta Antonio Montano, Gerente do Aeroporto de Londrina.

A CCR Aeroportos recomenda aos passageiros a chegada com a devida antecedência ao aeroporto e atenção redobrada aos horários de embarque.





"Estamos comprometidos com a efetividade de nossos produtos e serviços e trabalhamos para que a experiência de nossos clientes dentro do aeroporto seja a mais prazerosa possível. E para isso, é importante que os visitantes possam fazer suas viagens com segurança, conforto e uma boa experiência desde o acesso ao nosso aeroporto”, finaliza Montano.





De acordo com a decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o uso da máscara de proteção é obrigatório em espaços aeroportuários como área de inspeção de segurança, sala de embarque, pátio, pista e também dentro das aeronaves.





As máscaras devem ser utilizadas ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, queixo e boca, minimizando espaços que permitam a entrada ou saída do ar e de gotículas respiratórias.