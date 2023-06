Mais de 72 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto de Londrina no mês de julho

O Aeroporto de Londrina (LDB), administrado pela CCR Aeroportos, está preparado para receber um aumento significativo no fluxo de passageiros durante julho. Com o período de férias escolares e a alta temporada do turismo, a expectativa é que mais de 72 mil viajantes circulem pelo terminal ao longo deste mês.







Comparando com o mesmo período do ano anterior, quando foi registrado um total de 63 mil passageiros, o aumento projetado é de 15%. Esses números indicam uma demanda crescente e evidenciam o contínuo crescimento do setor de aviação na região.

Além disso, estão previstos mais de 700 pousos e decolagens no Aeroporto de Goiânia durante o mês de julho deste ano, refletindo o intenso movimento de aeronaves nesse período. Essa quantidade de operações aéreas demonstra o empenho da empresa que administra o aeroporto em atrair novos voos para a cidade.





"Os números refletem nosso constante empenho em oferecer uma experiência aeroportuária excepcional aos nossos passageiros. Vamos para um novo período de férias, em que o Aeroporto se torna a porta de entrada de um período de descanso. Tudo estará pronto pra recebê-los", afirma Antônio Montano, gerente do Aeroporto de Londrina





A estimativa para julho em Londrina acompanha a tendência dos 14 aeroportos com voos comerciais administrados pela CCR Aeroportos em todo o Brasil, por onde devem circular mais de 1,8 milhão de passageiros ao longo deste mês – 17% a mais que o mesmo período de 2022.