Mauro Janene, preso em Londrina, fala sobre desejo antigo de cumprir pena para o Banco dos Réus

O nome do pecuarista Mauro Janene, condenado pelo assassinato da professora Estela Pacheco, voltou ao noticiário na última semana de agosto após se entregar à Polícia Civil para cumprir a pena de 10 anos e seis meses em regime fechado pelo assassinato ocorrido em 14 de outubro de 2000, em edifício de luxo em bairro nobre de Londrina. O júri de Janene só ocorreu em 2018, quando houve a condenação, e a Justiça aguardava o julgamento de um agravo regimental pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que foi negado.





Durante todo o processo do assassinato de Estela Pacheco, Janene permaneceu em silêncio e sempre recusou entrevistas. A única vez que ele decidiu falar sobre o caso foi na investigação pelo podcast “Banco dos Réus”, em 2022, uma produção do Grupo Folha de Londrina com ICFJ (International Center for Journalists), Meta, ANJ (Associação Nacional de Jornais) e Aner.

Em entrevista, o pecuarista chegou a falar sobre seu desejo de cumprir a pena. Trecho da entrevista do assassino condenado de Estela foi publicado no terceiro episódio, “O enigma da sacada”, que reconstitui a noite da morte da professora com uma extensa pesquisa documental e entrevistas com personagens envolvidos no caso - como peritos que estiveram na cena do crime e promotores de justiça. Além disso, o podcast publicou um episódio bônus com outros trechos da entrevista exclusiva com Janene, que quebrou o silêncio e contou sua versão sobre a noite de 14 de outubro de 2000.





