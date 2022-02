Adolescente morre em acidente entre moto e ônibus no centro de Londrina

Um adolescente morreu na manhã desta quarta-feira (9) em um acidente de trânsito no centro de Londrina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o jovem de 16 anos conduzia uma motocicleta que atingiu a lateral de um ônibus do transporte coletivo da cidade.

O acidente foi por volta das 6h, na esquina entre as ruas Belém e São Vicente. O local é sinalizado com semáforos. Ainda de acordo com os Bombeiros, o socorro foi acionado, mas o condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos. O motorista do ônibus não se feriu.

A identidade da vítima e o modelo da motocicleta não foram divulgados.