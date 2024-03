Missa dos Santos Óleos em Londrina vai reunir fiéis de 16 cidades no Ginásio Moringão

Missa dos Santos Óleos reunirá fiéis de 16 cidades no Moringão

A Missa dos Santos Óleos na Arquidiocese de Londrina será realizada no Ginásio de Esportes Moringão, presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz e com a presença de padres, diáconos, religiosos e fiéis. A celebração inclui a consagração do óleo do Crisma e a bênção dos óleos dos sacramentos do Batismo e da Unção dos Enfermos, que serão utilizados até a Páscoa de 2025. Além disso, haverá a renovação das promessas sacerdotais e diaconais. A celebração é esperada por 5 mil pessoas e trará um momento especial de luz com velas acesas, deixando o ginásio iluminado. Para garantir a participação de um maior número de fiéis, a Missa dos Santos Óleos retorna ao Ginásio de Esportes Moringão este ano, após ser realizada na Catedral Metropolitana de Londrina devido à pandemia de Covid-19. Não perca esta oportunidade de renovar sua fé e participar deste momento tão importante para a Arquidiocese de Londrina.