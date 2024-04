Concurso público da Prefeitura de Londrina terá provas neste domingo

Quanto ao trabalho feito pelo Município, Bellusci acrescentou que todos os pontos essenciais do planejamento foram executados com eficiência e de forma prática, cumprindo o que foi elaborado.

“Nas proximidades da UniFil, por exemplo, onde ficam prédios desta universidade, ainda há os colégios Londrinense, Vicente Rijo e Universitário. Por isso, alertamos aos candidatos que cheguem com pelo menos uma hora de antecedência ao local da prova, e sempre munidos dos documentos pedidos e materiais necessários para a realização do concurso”, ressaltou.

“A procura foi muito boa. Os três editais são bem abrangentes e contemplam funções profissionais das mais diversas. A maior parte dos candidatos é do Paraná, seguido dos estados de São Paulo e Santa Catarina. Além disso, o perfil do candidato é de maioria feminina, com cerca de 60% de mulheres formando o público inscrito”, afirmou Julliana Faggion Bellusci, secretária municipal de Recursos Humanos.

O concurso da Prefeitura de Londrina teve grande alcance, reunindo candidatos de 26 estados do Brasil, além do DF (Distrito Federal).

Quase 70 cargos estão com oportunidades abertas para provimento de vagas diretas e formação de cadastro de reserva, com convocações se iniciando ainda no segundo semestre de 2024.

Para os três editais (nº 023, nº 024 e nº 025), que integram a grande seleção do Município, foram 35.339 inscrições homologadas, de concorrentes as 277 vagas abertas, ao todo.

Ao todo, são quase 70 cargos diferentes e 277 vagas abertas. As atividades irão ocorrer nos períodos da manhã e da tarde, distribuídas entre diversas universidades e colégios da cidade. Haverá a aplicação de provas objetivas para todas as funções existentes.

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu as inscrições para concorrer ao Processo de Seleção Socioeconômica e Acadêmica para concessão de bolsas do PIBIS.

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu as inscrições para concorrer ao Processo de Seleção Socioeconômica e Acadêmica para concessão de bolsas do PIBIS.





CERTAMES





Os candidatos inscritos no Edital nº 023/2024 disputam por vagas entre cargos variados da área da saúde e outros, incluindo serviços de endemias, condução de veículos, segurança do trabalho, urgência e emergência.





Contempla, também, atividades como as de operador de máquinas, orientador social, fiscal, assistência ambiental, assistência farmacêutica, técnico de gestão pública.





As avaliações desse edital serão feitas na tarde de domingo (28), tendo quatro horas para resolver a prova objetiva e preenchimento das respostas. Todos devem se apresentar a partir das 14h30, sendo o fechamento dos portões definido para as 15h30. O início das provas será às 15h40.





Este certame reúne 151 vagas para cargos de nível fundamental, médio e técnico. A prova, de caráter eliminatório e classificatório, reúne 50 questões. São 15 de Conhecimentos Específicos, 15 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e 10 de Legislação.





Por meio do Edital nº 024/2024, a Prefeitura de Londrina contratará profissionais de diversas áreas, totalizando 108 vagas.





As oportunidades são para funções como administrador, auditor fiscal, contador, analista de sistemas, gestor cultural, gestores de engenharia e arquitetura, gestor social, promotor de saúde pública, serviço de sociologia, entre vários outros.







O Edital nº 024 terá a realização das avaliações correspondentes no período da manhã de domingo (28). Os candidatos devem chegar com antecedências aos locais de provas, sendo que os portões serão abertos às 8h e fechados às 9h, e as provas começarão a partir das 9h10. O tempo máximo para realização será de quatro horas.





Todos os cargos disponíveis nesta seleção são para nível superior. Haverá prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Serão 50 questões - 15 de Conhecimentos Específicos, 15 de Língua Portuguesa, 10 de Legislação e 10 de Raciocínio Lógico.





Os candidatos aprovados nessa fase estarão habilitados a realizar a prova de títulos, também classificatória, cujo período de encaminhamento de documentos está programado para valer entre os dias 20 e 21 de maio, via formulário on-line.



Com 18 vagas disponíveis, o Edital nº 025/2024 reúne oportunidades para várias funções, sendo quase 100% para nível superior, exceto o cargo de técnico em radiologia. Há vagas para jornalista, médicos (inclusive pediatra e clinico geral), terapeuta ocupacional, promotor de saúde pública, entre outras funções.





As provas deste edital, também no domingo, serão aplicadas de manhã, com as mesmas quatro horas para realização. O horário de fechamento dos portões será às 9h e o início das provas será às 9h30. Assim como no edital supracitado, todos os candidatos realizarão prova objetiva.





Para as funções de nível médio técnico e superior (exceto medicina), a prova reúne 40 questões, das quais 15 de Conhecimentos Específicos, 15 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e 10 de Legislação.





Já para o cargo de medicina o quadro de questões traz 40 itens ao todo, sendo 30 de Conhecimentos Específicos e 10 de Legislação.





Todos os candidatos aprovados na prova objetiva estarão aptos a realizar a prova de títulos. O período para entrega dos documentos necessários está previsto para ocorrer entre 22 e 23 de maio.





O gabarito preliminar e a prova objetiva serão disponibilizados a partir das 21h do dia 29 de abril, no site da Fundatec.