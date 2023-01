Morre idoso ferido durante incêndio em apartamento na zona leste de Londrina

Morador da zona leste de Londrina, Levino Pereira, de 69 anos, morreu na manhã sexta-feira (30) no HU (Hospital Universitário) de Londrina.





O idoso estava internado na ala de queimados da instituição desde 13 de dezembro, quando o apartamento em que ele vivia, na Vila Siam, pegou fogo após uma explosão.

Pereira teve cerca 20% do corpo queimado, com ferimentos de segundo e terceiro grau. Ele morava sozinho no terceiro andar do bloco quatro de um condomínio na avenida Paul Harris.





