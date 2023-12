Mostra de Música de Câmara promove concertos natalinos a partir de domingo

A 13ª edição da Mostra de Música de Câmara dedica o mês de dezembro com uma série de apresentações em distritos, igrejas, capelas e pelas ruas da cidade.





Serão apresentações gratuitas evidenciando o clima natalino com músicas e performances tocantes. A programação celebra os 89 anos do município, e os 25 anos da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina.



“Estamos preparando uma programação especial em comemoração aos 25 anos da Orquestra a partir de março de 2024. Neste mês de dezembro, vamos trazer uma pequena mostra das comemorações, juntamente com o aniversário de nossa cidade”, revela a coordenadora da mostra, Irina Ratcheva.





Quem abre a programação da Mostra, no domingo (03) às 20h, são os violonistas Natanael Fonseca e Márcio Gouvêa do Kalon Guitar Duo. Os músicos apresentam concerto natalino com obras de Tedesco, Albinoni, Scheidler, Bach, Bellinati, Pascoal e canções de Natal.





O evento acontece na Capela São José Marello (R. Arcindo Sardo, 676) no Jardim das Américas, tem classificação livre e entrada gratuita.





