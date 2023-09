Mostra Paranaense de Economia Solidária chega a Londrina na terça-feira

Na terça-feira (5), das 10h às 19h, a SETR (Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda), em colaboração com o Cees (Conselho Estadual de Economia Solidária), promove a segunda edição da Mostra Paranaense de Economia Solidária, voltada à Regional Londrina.





O evento será realizado no campus da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica), localizado na Avenida Jockey Club, 485, Vila Hípica, zona oeste.



A Mostra reunirá 35 empreendimentos de Londrina, Apucarana (Centro-Norte) e Cambé (Região Metropolitana de Londrina), que vão trazer seus produtos para a venda.





O evento contará também com a participação de representantes da Unicafes-PR ( União das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária do Paraná). E ainda as incubadoras da UEL (Universidade Estadual de Londrina), UEM (Universidade Estadual de Maringá) e UFPR (Universidade Federal do Paraná).

Estarão presentes o secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, e o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Governo do Paraná, Mauro Moraes.







O objetivo da mostra é ampliar a visibilidade da Economia Solidária na região, bem como reforçar sua estruturação enquanto política pública consolidada. Além disso, o encontro proporciona uma oportunidade para a comercialização e a partilha de vivências entre os trabalhadores que integram os empreendimentos, incentivando, assim, um engajamento social mais ativo.





