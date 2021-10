Movimento de Economia Criativa de Londrina promove Feira Arte na Praça neste sábado

Neste sábado (23), das 16h às 21h, o Movimento de Economia Criativa de Londrina vai promover a quinta edição da Feira Arte na Praça, na Praça Julio do Amaral Neto (do Mercado Guanabara), que fica na Rua Valparaíso. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres).



A Feira Arte na Praça é destinada à exposição e venda de produtos exclusivamente feitos à mão, nas categorias artes visuais, decoração, vestuário, acessórios, cosméticos naturais e artesanato em geral, produzidos por artesãs/artesãos e artistas de Londrina. Nesta edição, vão participar 35 artesãs de Londrina.

Entre os produtos que estarão à venda destacam-se bordados, saboaria, biojoias (feitas com elementos naturais), bijuterias, mesa posta, artes em madeira e em pedra, crochê e artesanato em geral. As coordenadoras da iniciativa, Maria Zanatta e Rosa Calvi, contaram que o objetivo da feira é valorizar o saber, promover a geração de renda e fortalecer a autoestima das mulheres artesãs de Londrina.





A Feira Arte na Praça iniciou em novembro de 2019 e surgiu da necessidade dos artesãos apresentarem os seus trabalhos, aliada à ideia da ocupação dos espaços públicos. “O evento geralmente conta com atrações artísticas e oficinas e consolida a economia criativa na cidade”, destacou a coordenadora Maria Zanatta.

“Nosso apoio às ações como essa busca dar visibilidade ao trabalho feminino, fomentando a geração de renda das mulheres de Londrina”, enfatizou a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes.





Segundo a psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da pasta, Lisnéia Rampazzo, iniciativas como essa reforçam a importância da SMPM em apoiar o empreendedorismo feminino da cidade. “Isso é muito importante para que elas ganhem independência e protagonismo”, afirmou.





A Feira Arte na Praça vai seguir os protocolos sanitários relacionados à Covid-19. Haverá uma mesa na entrada com um atendente disponibilizando máscara e álcool gel para todos os visitantes e toda a praça será demarcada com fita, com a liberação de entrada e saída. Será obrigatório o uso de máscara durante a permanência no local e o uso de luvas para manipulação dos produtos.





Programação – Além deste sábado (23), outras edições serão realizadas nos dias 13 de novembro, e 4 e 18 de dezembro, também das 16h às 21h, na Praça Julio do Amaral Neto. Para mais informações acesse o Instragram @artenapracalondrina.