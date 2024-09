Museu Histórico de Londrina fecha para revitalização da parte elétrica

O Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss está fechado para visitação desde 9 de setembro para revitalização da parte elétrica.





A previsão é que a reforma seja executada em 12 meses, período em que haverá a substituição da rede de fiação, pontos de distribuição de energia, circuitos, caixas de passagem, condutores, entre outros.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Localizado na área central de Londrina, o museu é um órgão suplementar da UEL (Universidade Estadual de Londrina). O contrato da instituição firmado com a empresa vencedora da licitação para execução da revitalização prevê um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão, recurso proveniente da Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior).





Segundo a diretora do Museu, Edmeia Ribeiro, esta é a primeira vez que o prédio recebe uma revitalização da parte elétrica, sendo essencial por ser uma construção da década de 1940.

Publicidade





“O Museu Histórico precisa de climatização e necessita ter uma rede elétrica potente para receber os equipamentos e os materiais que são utilizados para trabalhar com acervo”, ressaltou, lembrando que no espaço que abriga o museu funcionava a Estação Ferroviária.





Ribeiro explica que objetos e peças que compõem o acervo serão realocados à medida que reforma for acontecendo, sendo distribuídas entre os três pisos do prédio. Os objetos históricos serão armazenados em caixas com plástico bolha e cobertos com lona, papel craft e demais cuidados exigidos evitando o deslocamento dos artigos para locais externos.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: