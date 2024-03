Mutirão vacina 115 crianças contra a dengue no Dia D em Londrina; Saúde registra 3 mil doses aplicadas

Crianças de 10 e 11 anos foram vacinadas contra a dengue neste sábado (2), o Dia D, em Londrina. As vacinas foram aplicadas no Boulevard Londrina Shopping durante toda a tarde. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas 115 vacinas nesta ação, sendo 48 em crianças de 10 anos, e 67 em crianças de 11. Até o momento, Londrina registra 3.235 doses aplicadas. No entanto, é preciso aumentar ainda mais o alcance da vacinação entre as crianças. A cidade foi a primeira do Paraná a iniciar a vacinação contra a dengue.





Lembrando que o Município recebeu 13.204 doses da vacina, que corresponde a toda a população londrinense nessa faixa etária, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O imunizante Qdenga é produzido pela farmacêutica Takeda, e tem o protocolo de aplicação em duas doses, com intervalo de 90 dias entre a primeira e a segunda dose. É indicado que a pessoa que contraiu dengue aguarde seis meses para a aplicação da primeira dose da vacina, e, no caso de infecção pelo vírus da dengue entre a aplicação da primeira e da segunda dose da vacina, o intervalo passa de 90 para 120 dias entre as doses.