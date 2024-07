No Festival de Música de Londrina, domingo é de show com o HH Trio

O Festival Internacional de Música de Londrina conta com um show memorável neste domingo (14), às 20h30, no Teatro Ouro Verde: “Flying Chicken”, com o Hamilton de Holanda Trio, que vem se apresentando com grande sucesso em renomados festivais, teatros e salas de concerto ao redor do mundo, promovendo a rica herança musical do Brasil no cenário internacional.





O Trio se destaca pela maestria e criatividade de três músicos excepcionais: Hamilton de Holanda, multipremiado improvisador, compositor e bandolinista, lidera o trio com seu bandolim de 10 cordas, um instrumento que ele reinventou. Salomão Soares traz a sofisticação e a contemporaneidade com harmonias e improvisações complexas, utilizando teclados e o sintetizador Moog para adicionar texturas únicas. E Thiago "Big" Rabello, com sua veia pop, bateria groovada, energia contagiante, precisão rítmica e sua performance dinâmica e versátil, completa o trio.

Com uma sonoridade original e poderosa, eles exploram novos caminhos musicais que encantam tanto iniciantes quanto eruditos. O repertório é uma celebração da diversidade e inclui composições autorais como “Saudade do Rio”, “Sol e Luz”, além de arranjos modernos de clássicos da música brasileira (Tom Jobim, Djavan, Chico Buarque, entre outros) explorando a interseção entre o jazz e a música instrumental brasileira. Com ritmos vibrantes, técnica impecável e harmonias sofisticadas, eles transportam o público por uma jornada sonora que vai do lirismo das melodias ao virtuosismo dos solos.





