Chitãozinho e Xororó voltam a Londrina com a turnê 'Por Todos os Tempos'

Quem não pôde assistir ao último show de Chitãozinho & Xororó em Londrina, terá uma nova chance. Os reis do sertanejo estão de volta para reencontrar o público londrinense – desta vez com a turnê “Por Todos os Tempos”.





O espetáculo acontecerá neste sábado (13), às 22h, no Ginásio de Esportes Moringão, e promete ser uma celebração da atemporalidade da música dos irmãos, naturais de Astorga (PR), que embala corações apaixonados há cinco décadas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Dividido em quatro blocos, “Por Todos os Tempos” busca retratar a essência da dupla, resgatando o surgimento dos artistas José e Durval, até se tornarem ícones consagrados da música brasileira. O objetivo é mostrar como a arte deles transcende o tempo e continua relevante e inspiradora para diferentes gerações.





A série de shows, que foi anunciada em maio deste ano e iniciada em junho, contempla 15 cidades brasileiras neste segundo semestre com o repertório clássico da dupla, entre as mais de 400 músicas gravadas. O público poderá se emocionar com canções que fizeram parte da trilha sonora de suas vidas, como “Evidências”, “Página Virada” e “Fio de Cabelo”, cujo sucesso rendeu mais de 1,5 milhão de cópias.

Publicidade





“A gente fica muito feliz de voltar para Londrina neste ano! É uma cidade que faz parte da nossa história, que sempre nos recebe com carinho e um público muito animado. Vai ser uma noite mágica!”, comenta Chitãozinho para a FOLHA.





O show em Londrina acontecerá em menos de um ano após passagem dos músicos pelo norte paranaense com a turnê mundial comemorativa dos 50 anos de carreira. “A última vez que a gente se apresentou em Londrina foi em agosto, do ano passado, quase um ano depois levaremos nosso show “Por todos os tempo” reformulado, com algumas novidades. Esperamos por vocês”, completa Xororó.

Publicidade





Os ingressos estão disponíveis a partir de R$210, no site Guichê Live .





SERVIÇO

Publicidade





Show de Chitãozinho & Xororó





Quando: sábado (13), às 22h

Publicidade





Onde: Ginásio de Esportes Moringão (R. Gomes Carneiro - Boa Vista)





Quanto: a partir de R$210, à venda pelo site Guichê Livre