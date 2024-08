Obras de ampliação do aeroporto de Londrina chegam a 82% de conclusão em um ano

As obras de ampliação do Aeroporto Governador José Richa, na zona leste de Londrina, chegaram a 82% de conclusão cerca de um ano após o início das ações no local. Segundo a CCR Aeroportos, o terminal aéreo passou de 8,4 mil m² para 12 mil m². As obras foram iniciadas em 24 de agosto de 2023 e têm previsão de entrega para novembro deste ano. De acordo com a empresa, R$ 185 milhões estão sendo investidos.







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Entre as principais novidades estão a ampliação dos espaços de embarque e desembarque, o aumento de 150 metros na pista, além de 90 metros reservas que servirão de escape e a chegada de novas lojas parceiras.





Rogério Guimarães, gerente de engenharia da CCR, pontua que a modernização no aeroporto visa, sobretudo, o aumento da segurança para os milhares de passageiros que embarcam e desembarcam em Londrina todos os dias.

Publicidade





"Um dos investimentos em infraestrutura consiste na melhoria da segurança operacional. Esse aumento de pista, com toda a estrutura de balizamento, e as áreas de escape também fazem parte do investimento pensado em segurança."







Juliano Duarte, gerente do aeroporto, conta que a ampliação de aproximadamente 3,6 mil m² também possibilitará o tráfego de aviões mais amplos no espaço. "A gente vai ter um novo pátio para viação executiva. No primeiro momento, será possível notar a diferença no número de pátios para as aeronaves, inclusive com aviões maiores. Atualmente, trabalhamos com grupos 1 e 2, que são aeronaves menores", explica.

Publicidade