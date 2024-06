Osuel apresenta a história de Pedro e o Lobo em dois concertos em Londrina

A Osuel (Orquestra Sinfônica da UEL) volta ao palco do Teatro Ouro Verde para a série de concertos em comemoração aos seus 40 anos. Serão duas apresentações nesta quarta (5) e quinta-feira (6), às 20h30, dentro da série Catuaí.







No concerto dirigido para o público de todas as idades será apresentado um clássico da música e uma das histórias mais incríveis já animadas pelos estúdios Walt Disney: "Pedro e o Lobo", do compositor Sergei Prokofiev.

A história terá a narração de Edinho Moreno, locutor do canal Star Plus, do grupo Disney. As outras peças do programa são o Divertimento em D, de Wolfgang Amadeus Mozart; e a Suíte Antiga, do compositor brasileiro Alberto Nepomuceno. A regência será do mestro Rossini Parucci.





A Osuel iniciou sua história em 1984, como a primeira orquestra sinfônica profissional do Paraná. Em sua trajetória, 11 maestros já passaram pela regência. Desde agosto de 2023, o cargo é ocupado pelo maestro londrinense Rossini Parucci.





Para comemorar os 40 anos da orquestra a temporada Ouro Verde 2024, iniciada em março, foi dividida em quatro séries temáticas com nomes de espécies de café, resgatando a rica história cafeeira da região e diversificando o repertório de acordo com as características de aroma e sabor de cada uma das espécies.





