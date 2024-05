Osuel promove concerto com solista convidada nesta quinta e sexta-feira

A Osuel (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina) sobe ao palco do Teatro Ouro Verde nesta quinta (16) e sexta-feira (17) para dois concertos da Série Arábica, tendo como convidada a violinista norte-americana Elizabeth Fayette para interpretar o Concerto para violino nº 1 de Max Bruch.





O concerto será regido pelo diretor artístico e regente titular da orquestra, maestro Rossini Parucci.



A violinista Elizabeth Fayette, elogiada pelo New York Times por seu "som sedutor, brilhante e virtuosismo experiente", fez sua estreia como solista no Carnegie Hall com o maestro Alan Gilbert e a orquestra da Juilliard School.





Fayette já se apresentou como solista com a Sinfônica de Houston, conquistou prêmios em audições internacionais.

Como musicista de câmara, apresentou-se em toda a América do Norte e Europa, primeiro como fundadora do Sheridan Piano Trio e, posteriormente, como primeira violinista do Vega String Quartet, quarteto em residência na Universidade Emory, em Atlanta (EUA).





Atualmente, ocupa a posição de Spalla da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. É ex-aluna do Ensemble Connect do Carnegie Hall, um programa de bolsas que treina músicos para carreiras que combinam arte com envolvimento comunitário, defesa de direitos e empreendedorismo.





