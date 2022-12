Papai Noel chega nesta quarta ao Calçadão de Londrina

O Bom Velhinho vai embarcar, nesta quarta-feira (7), em um desfile com saída marcada para às 18h da Igreja Batista Monte Sião (R. Miguel Pérez, 6, Cj. Aquiles Stenghel Guimarães), para percorrer trechos da Av. Saul Elkind, Av. Winston Churchill , Av. Rio Branco, Av. Maringá, Av. Ayrton Senna da Silva, Av. Me. Leônia Milito, Av. Higienópolis, Av. Duque de Caxias e Av. Rio de Janeiro.





A chegada ao Calçadão, pela campanha LondriNatal, está prevista para às 19h30. O desfile vai contar com motocicletas antigas e customizadas, um ônibus no estilo londrino, um trenzinho e a Catita (Viação Garcia), além dos carros de comerciantes e apoiadores. Um ônibus panorâmico vai transportar o Papai Noel, a Mamãe Noel e seus duendes, animados por um mini trio-elétrico, com som mecânico.





Instalada junto à árvore iluminada na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Calçadão, a Casinha do Papai Noel, construída pela Codel, vai proporcionar atividades diárias para as crianças, durante a semana, das 16h às 22h. Aos sábados, o horário da Casinha vai das 12h às 18h. Esses horários podem mudar por conta dos jogos do Brasil na Copa do Mundo.