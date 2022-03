Paraná tem 11.674 vagas de trabalho disponíveis; 737 são da região de Londrina

Um total de 11.674 vagas de emprego está sendo oferecido em todo o Paraná pelas 216 agências do trabalhador do estado. As unidades de Londrina e Região Metropolitana têm 737 oportunidades.



As vagas disponíveis em Londrina são para alimentador de linha de produção (325), auxiliar de linha de produção (103), abatedor (70) e auxiliar de agricultura (30). As Regiões Metropolitanas de Maringá e Apucarana também disponibilizam empregos, com 446 e 696 vagas, respectivamente.



O secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, destaca o bom desempenho das agências, que deixaram o Paraná em primeiro lugar do Brasil em empregabilidade pelo sistema Sine com 110.011 vagas preenchidas.







“A Secretaria de Justiça, Família e Trabalho tem se empenhado na qualificação profissional dos nossos trabalhadores, com programas como as Carretas do Conhecimento. Além disso, nossas agências estão realizando a busca ativa de novas vagas de emprego”, explica.