Passarela iluminada sobre o Lago Igapó completa um mês e registra recorde de público

Inaugurada em 17 de novembro, completou 30 dias de funcionamento, desde quando foi inaugurada, e registrou a passagem de 81.878 pessoas, que atravessaram o Lago Igapó II caminhando. O recorde de visitantes foi no dia 15 desse mês, quando 3.651 pessoas passaram pelo local.

Além da iluminação por todo o trajeto, no centro da plataforma está a árvore iluminada de 31 metros de altura, onde o público pode passar por dentro e contemplar a iluminação interna.





Outro atrativo da plataforma são os dois portais, que ficam localizados um na entrada (com o numeral 2022) e o outro na saída, com os números 2023, que fazem alusão ao ano novo.

Desde o dia primeiro de funcionamento, a Guarda Municipal intensificou a fiscalização e aumentou o número de agentes. Saltou de uma viatura e dois agentes, para duas viaturas fixas na região do Lago II com quatro agentes, além de patrulhamento ao redor, segundo o secretário de Defesa Social de Londrina, Pedro Ramos.





VISITAÇÃO

Durante o período natalino, das 18h30 às 23h30, o público poderá se entreter com várias atrações. Nesse período, 52 barracas atendem com a venda de alimentos e bebidas na rua em frente à entrada da passarela.

Logo ao final, ficam os banheiros químicos, com opção para banheiro adaptado para as pessoas com deficiência.





Pra quem quiser mais comodidade, tem o passeio motorizado em um ônibus panorâmico com música, guia e personagens animados. Com duração de 45 minutos, o ônibus passa por diversos pontos iluminados da cidade, a um valor de R$ 20 por pessoa. Crianças até 2 anos têm passagem livre. Entre 3 e 10 anos e idosos pagam meia.





Outra opção, só que pela água, são os pedalinhos que nesse fim de ano ganharam iluminação em led pro funcionamento a noite. Abre das 9 horas e segue até às 23 horas. Há opção também de Stand Up Paddle.