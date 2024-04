Patrulha Escolar reforça policiamento nos colégios estaduais de Londrina

Os colégios estaduais de Londrina estão tendo uma sexta-feira (19) com presença reforçada da PM (Polícia Militar) nas entradas e saídas dos estudantes. A ação faz parte da operação “Vizinhança Escolar Segura”, realizada pelo Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária. O trabalho acontece em todo o Paraná, nas áreas das cinco companhias especializadas nos cuidados das instituições de ensino, reunindo mais de 300 policiais e 120 viaturas.







A atuação tem sido em duas frentes, de acordo com o responsável pela Patrulha Escolar em Londrina. “Tanto no entorno escolar, visando prevenir os crimes que acontecem nas imediações, seja tráfico de drogas, furto de celular, mas também vamos avançar aos portões escolares, fazendo palestras, buscando conscientizar os alunos, principalmente sobre o bullying”, destacou o capitão Renan Prado.

No início deste ano foi sancionada a lei que estabeleceu medidas para aumentar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente escolar. Entre as alterações está a criminalização das práticas de bullying e cyberbullying, que foi incluído no Código Penal.





A expectativa é de que as equipes percorram a maioria das escolas em algum momento do dia. “A finalidade é de que, especialmente nesta sexta, o pai, mãe ou responsável veja a viatura e sinta segurança em deixar e busca o filho na escola”, frisou.

HISTÓRICO





A operação ocorre na mesma época em que ano passado adolescentes foram apreendidos por ameaças de ataque em escolas do município, o que havia sido difundido nas redes sociais. Em um dos casos, a polícia recolheu na casa do aluno máscara, faca e luvas que seriam usadas no massacre.





