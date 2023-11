Pedestre morre após ser atropelado por BMW na PR-323, em Londrina

Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro BMW 320i na PR-323, em Londrina, Norte do Paraná, na noite deste domingo (5).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o veículo trafegava pela rodovia no sentido da Warta a Sertanópolis quando, ao atingir o KM 57, atropelou o indivíduo, que não foi identificado.





A Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local para recolher o corpo.