Pela sobrevivência, Londrina EC joga contra o Ypiranga no Rio Grande do Sul

O Londrina decide neste domingo (22) o seu futuro na Série C. O jogo contra o Ypiranga, às 18h30, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), vai definir se o Tubarão segue vivo na briga pelo acesso ou começa a pensar na próxima temporada.





Só a vitória interessa ao Alviceleste, que ocupa a lanterna do grupo, com apenas um ponto após três jogos. O time gaúcho tem três, enquanto a Ferroviária lidera com sete e o Atlhetic tem quatro. Athletic e Ferroviária jogam na segunda-feira (23), em São João del Rei (MG).

Uma vitória fará o LEC ultrapassar o Ypiranga na classificação e deixará o time matematicamente na briga para chegar na Série B. Um empate ou derrota, só não tira o Tubarão da disputa se a Ferroviária vencer a sua partida em Minas Gerais. Na última rodada, no estádio do Café, LEC e Ypiranga ficaram no 2 a 2.





"A nossa situação não é a que gostaríamos, mas sabemos da nossa capacidade em vencer este próximo jogo e seguir atrás do objetivo. Vamos para uma decisão e temos que entrar com este espírito", frisou o meia Rafael Longuine.





O capitão e camisa 10 alviceleste pediu equilíbrio para o time voltar a vencer na Série C . O Tubarão é a equipe que mais sofreu gols nesta fase decisiva do Brasileiro. São oito gols tomados em três jogos. O ataque balançou as redes adversárias seis vezes.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: