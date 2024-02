Pezinhos no samba: matinês londrinenses põem as crianças em clima de folia

Se por um lado Londrina ficou sem Carnaval de rua neste domingo (11), por outro as matinês foram um prato cheio para as famílias londrinenses. A criançada aproveitou uma programação completa no Sesc Cadeião Cultural e se divertiu com a festa do Iate Clube de Londrina.







O CarnavArte é um dos eventos mais tradicionais do Sesc Cadeião Cultural - tanto que está em sua décima edição - e reuniu atividades diversas no sábado (10) e neste domingo para o público infantil, com oficinas de adereços, brinquedos carnavalescos e percussão, cabine fotográfica, maquiagem e bailinho com a Banda Sol Fá Mi Rir, para os pequenos, e o Bloco Pé Vermelho, para os jovens e adultos.

A assistente social Jenifer Bilar acompanhou a filha Gabriela nas atividades do Sesc. “Para ela é tudo novidade, até pela idade, é bem gostoso, divertido. É um momento de descontração para nós duas”, afirmou.





A família da assistente social Bruna Bavia foi outra que aproveitou o domingo de sol para pular Carnaval. Ela estava acompanhada do marido Roberth e dos filhos Ravi e Alice.

“A gente gosta bastante da programação do Sesc, e o Carnaval permite se conectar com essa cultura popular, as marchinhas, e tem uma proposta voltada para as infâncias”, diz Bavia. “E para as crianças, eu acho que é importante [manter essa cultura viva]. Eles gostam da fantasia, dessa proposta, tanto das músicas quanto de pintar o rostinho.”







FESTA PARA A FAMÍLIA

A matinê do Iate Clube lotou o Salão do Lago na tarde de domingo, com muita música com a banda Renasix, que trouxe um repertório de Ivete Sangalo a Alcione, além de inúmeras marchinhas.





O educador físico Marlon Boss aproveitou a programação para curtir a festa com a esposa Larissa e o filho Frederico. Questionado se o londrinense gosta da folia, ele diz que sim. “Eu creio que há tempos atrás tinha mais divulgação, mais lugares para ir. Hoje em dia tem um pouco menos, mas acho que, em geral, o pessoal gosta", aponta.







