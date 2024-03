Polícia Federal confirma vitória de shopping na Zona Norte em licitação de posto de emissão de passaportes

A comissão especial de licitação responsável pelo processo de concorrência para escolha do shopping em Londrina onde será instalado um posto de atendimento da PF (Polícia Federal) negou os recursos apresentados pelo Boulevard e o Catuaí, que participavam do certame.





Com a decisão, manteve-se a habilitação do Londrina Norte Shopping, que recebe a permissão para instalação do PEP (Posto de Emissão de Passaporte).

Conforme especificado no edital, na sessão pública realizada em 30 de janeiro de 2023, os interessados deveriam entregar um envelope contendo os documentos de habilitação e um segundo envelope com a proposta técnica.





O Boulevard, o Catuaí e o Londrina Norte Shopping entregaram propostas, mas segundo a comissão de licitação, o Boulevard e o Catuaí anteciparam o conteúdo de suas propostas técnicas, apresentando-os, de forma indevida, junto com os envelopes nos quais constavam os documentos de habilitação.

O Catuaí incluiu no primeiro envelope a íntegra de sua proposta técnica e o Boulevard entregou, no envelope de habilitação, as pranchas e o memorial descritivo com as respectivas ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) do posto de atendimento.





Os equívocos, chamados de “flagrante vício”, fez com que os dois concorrentes fossem inabilitados e a comissão de licitação declarou vencedor o Londrina Norte Shopping.





