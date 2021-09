População se assusta, após lago amanhecer com manchas e peixes mortos na zona norte de Londrina

Quem passou ou foi até o lago Norte, na zona norte de Londrina, nesta terça-feira (21), se assustou com o que viu. O lago amanheceu com uma camada escura e densa em praticamente todo o espelho d’água, além de peixes mortos, principalmente perto da rua Pedro Bertolucci, onde existem tubulações, e na caída da água, às margens da rodovia Carlos João Strass.





O casal Marcela e Evandro Donizete levou os filhos Lucca, 3, e Murilo, 6, para passear no lugar e estranhou a água escura. “Estamos de férias e costumamos trazer as crianças para brincar aqui, sair um pouco de casa.

Hoje nos deparamos com o lago assim, até meio assustador. Não vai dar para ficar”, lamentaram. Alguns homens que costumam pescar no local também voltaram para casa mais cedo.

O porteiro aposentado Ademir Debetin mora na avenida Curitiba e logo que acordou sentiu o forte odor vindo do lago Norte. “Tem muito peixe morto: tulipa, lambari, cascudo. Pelo jeito, vai aparecer mais animal morto ao longo do dia e o cheiro vai ficar ainda pior. É ruim porque acaba prejudicando o meio ambiente”, opinou.

De acordo com pessoas que vivem na região, outros peixes já tinham aparecido sem vida na semana passada, com alguns pontos de poluição. No entanto, nesta terça-feira a situação piorou.





“A impressão que dá é que despejaram algum tipo de óleo ou esgoto na água. Até as aves que ficam aqui estão saindo com as penas escuras depois de entrar no lago. Na sexta-feira (17) já tinham alguns peixes, mas nem se compara com que estamos vendo hoje”, constatou Valdecir Araújo.



