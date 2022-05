Prefeitura de Londrina decide multar em R$ 500 mil empresa que atrasou obras no Bosque Central

A Prefeitura de Londrina resolveu multar em R$ 503 mil a empresa San Pio Construtora, de Pedrinhas Paulista (SP), pelos atrasos e por entregar a revitalização do Bosque Central inacabada. A decisão é resultado de um processo administrativo aberto pela Secretaria Municipal de Gestão Pública e saiu na última sexta-feira (27).

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





O valor corresponde a 20% do contrato, avaliado em R$ 2,5 milhões no total. A ordem de serviço foi assinada em fevereiro de 2021. A previsão era que tudo estivesse pronto até julho, mas foram necessários dois aditivos, estendendo o prazo até dezembro do ano passado.

Continua depois da publicidade





No processo, fiscais da Secretaria de Obras incluíram vários e-mails enviados à terceirizada sobre os serviços incompletos, como acabamentos das calçadas, correção do piso tátil e finalização das muretas, da arquibancada e retirada do canteiro de árvores ao redor do bosque.





Depois de tanto transtorno, a obra foi entregue em janeiro de 2022 em uma cerimônia simples e sem o convite feito à imprensa, como geralmente acontece nos eventos do prefeito Marcelo Belinati (PP). Assim que a multa for publicada no Jornal Oficial do Município, a San Pio tem cinco dias para entrar com recurso.





Veja as justificativas da empresa para os atrasos na FOLHA