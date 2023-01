Prefeitura de Londrina divulga local de prova de inscritos no concurso de educador físico

Para concorrer ao cargo de professor de Educação Física da SME é preciso ter concluído Licenciatura ou Licenciatura Plena em Educação Física. Neste edital, há 15 vagas mais cadastro de reserva, sendo 12 delas para ampla concorrência, duas para afro-brasileiro e uma voltada a pessoa com deficiência. A ideia da Secretaria Municipal de Educação (SME) é que o edital contrate também os profissionais que substituirão os educadores físicos aposentados e exonerados no período de validade do certame, e preencha as 50 vagas criadas com o projeto de lei aprovado recentemente na Câmara de Vereadores.

De acordo com a SMRH, 1.308 pessoas estão oficialmente inscritas no concurso, sendo 672 mulheres e 636 homens. A expectativa é que os aprovados comecem a trabalhar em abril de 2023. Eles deverão planejar e ministrar as aulas de educação física para os alunos do P4 ao 5º ano da rede municipal de ensino, tendo uma jornada de 30 horas semanais, para as quais receberão um salário de R$ 4.691,09.

A Prefeitura de Londrina disponibilizou dois telefones para o SAC (Serviço de Atendimento ao Candidato), que são o (43) 3372- 4850 e o (43) 3372-4038. Eles funcionam de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Outra dica da secretária de Recursos Humanos é que os candidatos consultem os endereços e, caso não sejam de Londrina ou não saibam onde fica o local da prova, tirem um dia para visitá-lo e vejam quanto tempo levam para chegar até esse lugar. Assim, podem diminuir os riscos de atrasos e de perda do horário. “Isso serve para que no dia ele tenha mais tranquilidade e se prepare. É importante levar a caneta esferográfica transparente junto com o documento de identidade original com foto, que são os principais itens para adentrar o local de prova”, afirmou.

Os candidatos devem acessar o Cartão Informativo no site da Prefeitura de Londrina . A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, lembra que a responsabilidade da obtenção do cartão e sua impressão é exclusiva dos candidatos. “Foi eleita uma universidade de Londrina como o principal centro de provas e os cartões vão indicar esse local e o horário corretos. Além disso, eles trazem as informações para aqueles que pediram alguma condição especial, como as lactantes, assim como aqueles que requisitaram uma hora a mais de prova por alguma limitação ou solicitaram um leitor de prova. Então, o candidato que requereu alguma dessas formas de assistência deve ficar atento e, caso não saia a informação no cartão, ele deve entrar em contato conosco”, explicou.

Cronograma





As provas objetiva, discursa e de títulos serão realizadas no dia 15 de janeiro de 2023, sendo que o gabarito provisório da prova objetiva sairá no mesmo dia. Já as notas provisórias da prova discursiva e da prova de títulos serão publicadas no dia 14 de fevereiro. A relação dos candidatos classificados será publicada no Jornal Oficial do Município do dia 6 de março de 2023, e o resultado homologado às 17h, do dia 10 de março. Após esta etapa, os aprovados deverão passar pelos exames e avaliações clínicas para aferir a aptidão admissional.





A organizadora deste certame é a própria Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) da Prefeitura de Londrina, que visa dar agilidade para a execução do concurso e atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SME) já no primeiro semestre letivo de 2023. O edital nº 179/2022 – DDH/SMRH com todas as informações está disponível no Jornal Oficial do Município nº 4770 e pode ser acessado clicando aqui.