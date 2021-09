Prefeitura de Londrina vistoria obras do Bosque Central nesta terça-feira

Representantes da Prefeitura de Londrina e de empreiteiras terceirizadas realizam, nesta terça-feira (14), nova etapa de acompanhamento de obras públicas municipais com fiscalizações integradas em diferentes áreas da cidade. A programação começa às 9h, com visita ao Bosque Central, que está em fase final de revitalização.

Continua depois da publicidade





A revitalização do Bosque Central prossegue com diferentes frentes de trabalho. No momento, está na fase final a concretagem do piso na área interna de passeio, ou seja, no corredor público de extensão da rua Piauí, com acessos pelas avenidas São Paulo e Rio de Janeiro. Em frente a essas duas passagens principais, foram construídas faixas elevadas em concreto, cujas estruturas estão finalizadas e acabamentos ocorrem nas laterais e calçadas.

Continua depois da publicidade





Tanto a avenida São Paulo como a Rio de Janeiro estão totalmente abertas para trânsito de veículos, e não há nenhuma interdição viária atualmente, exceto desvios rápidos e pontuais nas áreas de estacionamento para algum serviço específico.





Bancos e outros mobiliários estão sendo instalados dentro do local, os muros que cercam o bosque recebem pintura, teve início o plantio de grama, e continua a revitalização da quadra esportiva, onde há a implantação de alambrado e novo piso, e também da academia ao ar livre. O circuito para pets também está quase pronto. Na área externa, prosseguem as adequações em calçadas, nos trechos de guias e piso tátil, bem como a limpeza de luminárias e pintura de postes.

Continua depois da publicidade





A obra está cerca de 75% concluída e os serviços são executados pela empresa San Pio. A Prefeitura investe R$ 2,8 milhões, aproximadamente, para realizar todas as melhorias e devolver o Bosque Central revitalizado para a população usufruir de um espaço repaginado de lazer, descanso, passeio e atividades físicas.