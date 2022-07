Prefeitura negocia com empresa responsável pela obra da maternidade

A Prefeitura de Londrina está estudando a possibilidade de conceder um reequilíbrio financeiro no contrato com a construtora responsável pela reforma da Maternidade Municipal Lucilla Ballalai, na região central. Seria uma forma de acalmar os ânimos da empresa, que pediu a rescisão do acordo na semana passada.

Segundo o ofício obtido pela FOLHA, os representantes da Tekenge Engenharia reclamaram do atraso da obra, que deveria ser feita em 120 dias e entregue em outubro de 2020. Eles colocaram a culpa pela demora no poder público, que teria liberado "pequenas frentes de trabalho, o que aumentou os custos diretos e gerou prejuízo significativo".

De acordo com o secretário municipal de Obras, João Verçosa, o impasse não está totalmente superado. "Estamos em negociação com a empreiteira. Nos próximos dias, vamos tentar achar uma saída. Entendemos que é possível revisar o contrato, até pelo tempo de execução", explicou.





