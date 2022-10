Prefeitura proíbe estacionamento sobre ciclovias no centro de Londrina

A partir de quinta-feira (27), o estacionamento sobre as ciclofaixas das ruas Paranaguá e Santos, na área central de Londrina, estará proibido. Anteriormente, a permanência de veículos nesses espaços era liberada de segunda a sexta-feira, das 19h às 7h, e aos fins de semana, a partir das 14h de sábado. O pedido de proibição partiu do Grupo de Moradores da Rua Paranaguá e Entorno e foi aprovado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





Com a alteração, as ciclofaixas das duas vias passarão a funcionar como as instaladas nas ruas Espírito Santo e Alagoas, também na região central, onde a proibição de estacionamento vigora em tempo integral.





A CMTU confeccionou 42 placas alertando os motoristas sobre a proibição e a estimativa é que a medida comece a valer na próxima quinta-feira (27). A partir dessa data, os condutores que desrespeitarem a nova norma poderão ser multados.