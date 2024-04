Previsão de tempo: temperaturas voltam a aumentar nesta quarta-feira em Londrina

Nesta quarta-feira (3), o clima deve permanecer quente e com Sol em toda a região de Londrina, com a temperatura máxima podendo chegar a 31°C, segundo dados do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).





O tempo deve ficar estável em praticamente todo o Paraná. As temperaturas ganham rápida elevação ao longo do dia e faz um pouco de calor à tarde, sem possibilidade de chuva.





A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 20°C e a máxima podem chegar aos 31°C no período da tarde.

