Prefeitura de Londrina abre licitação para renovar praça com vôlei de areia e 'beach' tênis

A Prefeitura de Londrina está conduzindo uma concorrência pública para a revitalização da Praça do Jardim Piza, situada na interseção das ruas Veneza, Turim e Verona. Entre outras melhorias, o projeto prevê a instalação de equipamentos públicos como quadra de vôlei de areia e beach tênis, quadra poliesportiva, campo de bocha, academia ao ar livre e playground.





A licitação está inserida no Lote 1 da Concorrência Pública 0006/2024, da Secretaria Municipal de Gestão Pública, e tem valor máximo de R$ 2.549.730,69. O recebimento e a abertura dos envelopes ocorrerão nesta quarta-feira (3), às 13h, através do Portal de Compras do Governo Federal (clique aqui).

A reforma inclui a instalação de um novo fechamento em postes de concreto e tela de arame galvanizado para o campo de futebol existente. Também haverá arquibancada para público sentado, com corrimão em duas alturas, guarda-corpo de proteção e sinalização tátil de alerta no início e fim das escadas.





A iniciativa ainda contempla a instalação de mobiliários urbanos como lixeiras, mesas de jogos e bancos, bem como a criação de espaços de permanência, convivência e contemplação. Será executado tratamento paisagístico nas áreas de taludes e jardins, plantio de grama, espécies arbustivas e projeto de arborização, além de reconstrução do passeio em torno do lote.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, ressaltou que se trata de uma grande praça, que recebe muitas famílias e pessoas idosas, e se configura como um centro de entretenimento, esporte e lazer de muitas pessoas da região do Piza. “Esse local abriga um campo de futebol muito tradicional da cidade, e ao lado dele tem uma escola. A população aguarda por esta revitalização há décadas e finalmente vamos conseguir licitar a obra e entregá-la ainda neste ano”, disse.







Canhada informou, ainda, que o recurso provém de emenda parlamentar da deputada federal Luísa Canziani. “O projeto foi feito pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, com a participação da associação de moradores; ficou muito bonito e conta com muitos detalhes. A ideia é transformar o local em mais um cartão postal de Londrina”, detalhou.





O prazo para a execução dos serviços será de 180 dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de serviço pela empresa contratada. O edital com todas as informações pode ser obtido no Portal da Prefeitura de Londrina, na página da Secretaria Municipal de Gestão Pública (aba “Licitações”). Quem tiver dúvidas ou precisar de mais informações pode entrar em contato pelo telefone (43) 3372-4406 ou pelo e-mail [email protected].