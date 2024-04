Previsão do tempo: quinta-feira será de Sol e temperatura amena em Londrina

Nesta quinta-feira (18), o clima deve ser de Sol entre nuvens. Mesmo assim, as temperaturas não devem aumentar devido à uma frente fria que atua na região sul do Brasil, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Nós próximos dias, com o afastamento da frente fria, as temperaturas devem aumentar gradativamente e o fim de semana promete ser de bastante Sol e calor em Londrina e nas cidades da região.





A temperatura mínima prevista para esta quinta-feira é de 14°C e a máxima pode chegar aos 25°C no período da tarde.



