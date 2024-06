Previsão do tempo: segunda-feira será de Sol em Londrina e na região

O Sol e a estabilidade continuam predominando no céu de Londrina e nos Municípios da região nesta segunda-feira (17), conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Nos próximos dias, as cidades do Norte do Paraná podem ter chuvas devido a uma frente fria que vem de Santa Catarina e avança sobre o Estado.

A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira em Londrina foi de 16°C e a máxima pode chegar aos 28°C durante a tarde.