Ambulantes de Londrina dormem na fila para garantir vagas no Dia de Finados

O cadastramento dos vendedores ambulantes que pretendem comercializar produtos nos cemitérios municipais de Londrina no Dia de Finados só inicia nesta segunda-feira (21), mas a fila na porta da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) começou a ser formada quatro dias antes. Desde a última quinta-feira (17), familiares se revezam para garantir a autorização para trabalhar nos pontos mais concorridos. Tem até gente passando a noite nos carros para não perder a vaga.





Neste domingo (20), pelo menos três pessoas esperavam pelo início do cadastramento. Um casal levou cadeira de praia e bolsa térmica com lanches e bebidas para passar o dia guardando o lugar. Na esquina das ruas Professor João Cândido e avenida Juscelino Kubitschek, uma mulher acompanhada de uma criança aguardava dentro de um veículo. Ela chegou na quinta-feira e se revezava com outros familiares. Nenhum deles concedeu entrevista, mas todos disseram que a antecedência é necessária para garantir o ponto, não a vaga. Segundo eles, vagas há para todos os interessados, mas os melhores locais ficam com quem madruga na fila. Quanto mais próximo dos portões de entrada, maior é a disputa. O cemitério Jardim da Saudade, o mais movimentado da cidade, é também o mais concorrido. "A CMTU poderia facilitar e fazer o cadastramento on-line ou, pelo menos, poderia distribuir senhas pela internet. Evitaria a fila", comentou um dos ambulantes.

O cadastramento acontece entre os dias 21 e 25 de outubro, das 8 às 17 horas, na sede da CMTU, na avenida JK, 1213. Os ambulantes devem levar documentos pessoais, como RG e CPF, além do comprovante de residência. Para ter direito à vaga, é cobrada uma taxa de R$ 195,62. Ao todo, são disponibilizadas 370 vagas. O maior número é no cemitério Padre José de Anchieta, com 130 vagas. Na sequência, estão o cemitério São Pedro (90), Jardim da Saudade (70), João XXIII (60) e São Paulo (20).





Entre os produtos cuja comercialização é permitida estão as flores naturais, velas, alimentos e bebidas.





