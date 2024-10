Capotamento de carro deixa três feridos na PR-445 em Londrina

O capotamento de um carro deixou três feridos - dois com gravidade - na PR-445 em Londrina no fim da noite de domingo (20).





De acordo com o Corpo de Bombeiros e a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 23h45, no quilômetro 95 da rodovia. O Renault Megane de placa de Curitiba seguia no sentido de Cambé a Sertanópolis (ambas na região metropolitana de Londrina) quando, ao entrar na alça de acesso a Bela Vista do Paraíso (região metropolitana de Londrina), saiu da pista na margem esquerda e capotou.

O condutor, V.A.S., 52, e o passageiro S.R., 45, com ferimentos graves, e outro passageiro, C.C.M., 46, com ferimentos leves, foram socorridos ao Hospital Universitário de Londrina.